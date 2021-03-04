الباشمهندس رشدى.. تحدى إعاقته وعلم نفسه القراءة وأبدع فى صيانة مولدات الكهرباء

تحدى إعاقته، وبرع فى إصلاح وصيانة مولدات الكهرباء الكبيرة، رغم أنه ينل حظه من التعليم إلا أنه علم نفسه القراءة والكتابة ليصبح أشهر فنى إصلاح وصيانة مولدات الكهرباء ولقبه الجميع باسم المهندس رشدى.

وقال رشدى رويشد لـ"اليوم السابع": أصبت بحمى فى صغرى أدت إلى شلل لساقه اليمنى وتحديت إعاقتى وواصلت الليل بالنهار وعملت بعدد من الحرف منها الميكانيكا والغزل والنسيج إلى أن بدأت أعمل بإصلاح ولف مواتير الكهرباء وبدأ فى تعليم نفسى ولجأت لأصحاب الخبرة فى المجال حتى أصبح متمكن من المهنة.

وأوضح أنه الآن يقوم بإصلاح المولدات الكهربائية وكل شئ يخص هذا المجال وذاع سيطه في أنحاء مصر ليصبح من أشهر فنيين الكهرباء، وأطلق عليه الجميع "مهندس رشدى" رغم أنه لم يتعلم ولكنه علم نفسه وقهر إعاقته.

ودعا رشدى، الشباب بالخروج للعمل وعدم انتظار وظائف الحكومة لأن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، وواجب على المصريين خاصة الشباب المشاركة فى بناء الوطن

ولفت إلى أنه يتمنى أن يقيم مركزا لصيانة المولدات الكهربائية يتدرب فيه الشباب وخريجي الدبلومات والمعاهد الفنية ليصبحوا جاهزين لسوق العمل.