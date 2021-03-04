الانتهاء من ترميم مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد فى أفريقيا

أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من كافة المشروعات الجديدة خاصة ترميم المساجد التاريخية والتراثية، مضيفا أنه تم الانتهاء من ترميم مسجد التوبة بدمنهور الذى يعتبر من أقدم المساجد التاريخية فى مصر، وثانى أقدم مسجد فى أفريقيا ويرجع تاريخه إلى عصر عمرو بن العاص وهو بمثابة المسجد الجامع لمحافظة البحيرة.
يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.
ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد وكذلك بالقرب من المقابر لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.
ومن مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.
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