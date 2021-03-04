اليوم السابع
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تمهيدا لافتتاحه..

الانتهاء من ترميم مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد فى أفريقيا

الخميس، 04 مارس 2021 03:00 ص
الانتهاء من ترميم مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد فى أفريقيا مسجد التوبة بدمنهور - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من كافة المشروعات الجديدة خاصة ترميم المساجد التاريخية والتراثية، مضيفا أنه تم الانتهاء من ترميم مسجد التوبة بدمنهور الذى يعتبر من أقدم المساجد التاريخية فى مصر، وثانى أقدم مسجد فى أفريقيا ويرجع تاريخه إلى عصر عمرو بن العاص وهو بمثابة المسجد الجامع لمحافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم ترميم مسجد التوبة بالجهود الذاتية بتكلفة نحو مليونا و500 ألف جنيه تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقيادات وزارة الأوقاف والجهات الشعبية والتنفيذية. 
 
وأشار إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.

ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد وكذلك بالقرب من المقابر لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.

ومن مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.

 


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