اعترافات عاطل يتاجر فى المخدرات: "كنت عايز فلوس كتير"

كتب بهجت أبو ضيف

"الحشيش اللى الشرطة ضبطتنى بيه بتاعى وأنا حصلت عليه من عاطل عشان اتاجر فيه بعد ما فشلت فى الحصول على عمل بأجر كبير لآن أنا عايز اصرف وعايز اشترى الحشيش اللى بأتعاطاه، بعد ما أصحاب السوء جرونى لسكة التعاطى".. بهذه الكلمات وغيرها اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه فى أوسيم بتهمة الاتجار فى الموات المخدرة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش، أرشد عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة العاطل المقيم بأوسيم، لكمية من الحشيش، استعدادا لترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته قطع الحشيش المخدر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار بها، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل يقيم بالجيزة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.