استمرار حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات، حبس صاحب ثلاجة، ضبط بحوزته نصف طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد ضبط 550 كيلو جرام "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.