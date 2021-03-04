ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا ويبلغ ذروته الثلاثاء والأربعاء والعظمى بالقاهرة 29

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يبدأ غدا الجمعة، إلى الاثنين المقبل، لافتة إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء إلى الأربعاء المقبل سيكون هناك ارتفاعاملحوظ فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، و مع يوم الأربعاء المقبل تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 29 درجة ، وجنوب البلاد 33 درجة .

ويشهد الطقس اليوم الخميس، ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية ، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل الدفء على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد ، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.