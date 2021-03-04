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حاله الطقس اليوم .. أمطار وشبورة فى خريطة الظواهر الجوية خلال 48 ساعة

الخميس، 04 مارس 2021 11:15 ص
حاله الطقس اليوم .. أمطار وشبورة فى خريطة الظواهر الجوية خلال 48 ساعة حاله الطقس اليوم
كتب محمود راغب

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حاله الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى جانبة حاله الطقس اليوم ، جميع الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 4 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال ال 48 ساعة المقبلة ، كما يلى : 

اليوم الخميس 4 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )
 
أمطار خفيفة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ).
 
نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد 

- يوم الجمعة 5 مارس :

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
يذكر أنه اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 

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