رام الله (أ ش أ)

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الخميس، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،أعلنت الأربعاء، تسجيل 2017 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.