إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه فى الأميرية

قررت نيابة الأميرية، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من قائده في منطقة الأميرية.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية حال استقلالهم مركبة توك توك قيادة أحد الأشخاص.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى "فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض (سكين)"، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 15 جراما، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما أقروا باستقلالهم مركبة (التوك توك)، من دائرة قسم شرطة المطرية بدعوى توصيلهم لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وأضافوا بأنهم حال سيرهم أجبروا قائد المركبة على تغيير خط سيرهم لمحل الضبط، لشروعهم فى مغافلته وسرقة المركبة قيادته، وبسؤال قائد المركبة اتهمهم بالشروع فى سرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.