إحالة أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" للجنايات

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة، متهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تروج للأعمال المنافية للآداب، إلى محكمة الجنايات، حيث زعم أنه تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، لكن بشرط الحصول منهن على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، تفيد بإدارة شخص صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج للأعمال المنافية للآداب.