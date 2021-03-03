تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-3-2021

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الدولار اليوم، بينما انخفض سعر الدينار الكويتى لـ 48.89 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدولار اليوم، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين قرشين لـ 5 قروش"، حيث انخفض فى البنك الأهلى بمقدار قرشين ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا ايضا في بنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 5 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.79 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.79 جنيه للشراء، 22.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.71 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.89 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.