نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.. وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس يصدر قرارا بترقية الراحل كمال عامر لرتبة فريق فخرى ومنحه وشاح النيل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.





الحكومة: صرف الدفعة الأخيرة لثانى مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير ‏المنتظمة ‏الأحد وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. أعلن مجلس الوزراء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7/3/2021، هو الموعد الخاص ‏ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ‏لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر ‏أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة‎.‎

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين، للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر ‏الصرف منها، إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم ‏فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا‎.‎



التعليم: 99.69% من طلاب الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية سجل 583 ألفا و477 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، حضورهم اليوم، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، عبر موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألف و248 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما نجح 208 ألف و765 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 ألف و452 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95%.

انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومناطق بالقاهرة يوم السبت لمدة 16 ساعة أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، لمدة 16 ساعة.

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021، نظراً لقيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



رئيس الوزراء: ننفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه وضمان حسن استغلالها‏ بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، ‏حيث عقد اجتماعاً اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، ‏وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب ‏‏"مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ‏ومسئولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى.‏

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولى مجلس النواب، فى أول اجتماع من الاجتماعات التى تم ‏الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات فى مختلف ‏قطاعات الدولة، فى ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل ‏قطاع.

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