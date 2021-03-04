أخبار البورصة اليوم الخميس 4-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مستشفى النزهة الدولي، الأهرام للطباعة والتغليف، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 977 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 537.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.54%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4 ملايين جنيه، 81.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 118.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، 135 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 105 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، أصول للوساطة فى الأوراق المالية 618.2 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة القابضة المصرية الكويتية 150 ألف سهم.

وفيما اشترى مجلس إدارة شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 13 ألف سهم، 1000 سهم، 170 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 600 ألف سهم.

الشرقية للدخان

أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومبانى، موافقة مجلس الإدارة على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراه خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ، وسيتم إجراء مزيد من الدراسات حول الأسلوب الأمثل للتصرف فى رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وسيتم بيع أسهم الخزينة خلال الفترة من 4 مارس الجاري إلى 6 مايو 2021 أو لحين بيع كامل الكمية.

سى أى كابيتال

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة سى أى كابيتال القابضة لحين قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة للسهم للوقوف على مدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.