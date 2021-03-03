البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14006 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4373 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.90% ليصل إلى مستوى 1406 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسواق الحرة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، 6.7 مليون سهم، 4.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 120 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5364 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 100 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 2 مليون سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 150 ألف سهم.

أعلنت شركة الدلتا للسكر، بيع هيئة الأوقاف المصرية 2.5 مليون سهم بسعر 12.11 جنيه بقيمة إجمالية 30.3 مليون جنيه، لتنخفض مساهمته بالشركة من 5.37% إلى 2.11%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتضمن جدول أعماله الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وعرض جدول الأعمال واقتراح توزيع الأرباح، وإرجاء العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ وقدره 50.7 مليار جنيه مقابل 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستثمار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، وسيتم إثبات هذه الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 حتى 2024.

أضافت المجموعة، أنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 14.087 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بمبلغ 11.743 مليار جنيه إيرادات محققة خلال عام 2019 بنسبة نمو 20%، مرجعة ارتفاع بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريباً، والناتجة عن التحالف الاسترايجية مع كل من بنكا الأهلي المصري ومصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي عن الآثار الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.671 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 1.872 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى، مبيعات عقارية بلغت حوالي 16.6 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.