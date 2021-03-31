5 أرقام مهمة عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

بالتزامن مع افتتاح معرض الأثاث الدمياطى ديارنا المُقام على ملاعب نادى الواى بمحافظة أسيوط لمدة 15 يوما، أعلن المجلس التصديرى للأثاث عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث بداية العام الجارى خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة نمو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ليبلغ قيمته 43 مليون دولار، وتصدرت السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول فى صادرات الأثاث المصرى.

ونرصد فيما يلى 5 أرقام مهمة عن صادرات مصر من الأثاث: