محافظا دمياط وأسيوط ووزيرة التضامن يفتتحون معرض الأثاث الدمياطى "ديارنا"

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد، معرض الأثاث الدمياطى ديارنا المُقام على ملاعب نادى الواى بمحافظة أسيوط لمدة 15 يوما.

وقاموا خلال الافتتاح بتفقد أجنحة المعرض الذى جاء على مساحة 2300 متر وبمشاركة فعالة لعدد 40 عارضا من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية و7 جمعيات تعاونية إنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، إذ أشادوا بجودة المنتجات المعروضة من الأثاث الدمياطى الشهير.

وأوضحت محافظ دمياط أن هذا المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص كافة أجهزة الدولة المعنية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، كما يُعد ذلك المعرض الثانى بالتعاون مع الوزارة فى غضون أربعة أشهر، إذ تم افتتاح الأول بمحافظة المنيا خلال نوفمبر الماضي، لتُستكمل سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على تضافر كافة جهود الدولة مع مدينة دمياط للأثاث وجميع العاملين بهذه الصناعة العريقة بالمحافظة، للمساهمة فى تطويرها واجتياز الأزمة الحالية، مؤكدة أيضاً على أهمية الحرص فى اتقان تلك المصنوعات التى يجب أن تليق بتاريخ المحافظة الحافل فى تلك الصناعة.

وتوجهت بالشكر الجزيل إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وكذا جميع العاملين بمدينة دمياط للأثاث وكل المساهمين فى نجاح هذا المعرض، وأثنت على جهود الجميع للمشاركة بفاعلية بتلك المعارض مما يعود بالنفع على صناع الأثاث من أبناء المحافظة، داعية اياهم ببذل المزيد من الجهود والبحث عن كل ما هو جديد لمواكبة آخر التطورات فى تلك الصناعة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، حرص كافة الأجهزة على إتاحة فرص تسويقية جديدة للصناع من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيدة بما شاهدته من منتجات عالية الجودة التى عكست عراقة الصناعة الدمياطية.

ورحب اللواء عصام سعد بمحافظ دمياط ووزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الأثاث الدمياطى ما زال يحتل أعلى قائمة المنتجات المحلية التى يقبل عليها المواطنين من مختلف المحافظات.