اليوم السابع
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خالد صلاح
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45 قتيلا حصيلة ضحايا مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماجوفولى

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:07 ص
45 قتيلا حصيلة ضحايا مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماجوفولى حزن المواطنين على وفاة جون ماجوفولى
وكالات

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أعلنت الشرطة التنزانية مقتل 45 شخصا فى تدافع أثناء تشييع الرئيس الراحل جون ماجوفولى فى دار السلام، وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحل بعضهم بالصبر.. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه التدافع.. قتل 45 شخصا في الحادث" وأفاد بأن 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة، بحسب " روسيا اليوم".

وأعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو، وقال مامبوساسا إن العشرات جرحوا في التدافع ولكن خرج معظمهم من المستشفى.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض ف 17 مارس.

وتوفي ماجوفولى عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة فى القلب، بعدما تغيب لأسباب غامضة نحو 3 أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عما قالت المعارضة إنها إصابته بكورونا.

وتزامن الخبر مع ترشيح الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانجو نائبا لها، وسيتم التصويت على هذا الترشيح في موعد لاحق فى البرلمان.

وتولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة ماغوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.


تنزانيا

جون ماجوفولى

دار السلام

أوهورو

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