4 أطعمة يؤثر الإفراط فيها على صحة بشرتك.. تعرفى عليها

كتبت هند عادل

العادات الغذائية اليومية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بنوع بشرتنا، بعض الأطعمة التي نعتقد أنها صحية قد تسبب مشاكل في البشرة، وتوجد قائمة من الأطعمة يجب الحذر منها لآثارها السلبية على صحة البشرة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

أطعمة تضر البشرة



الملح: كثرة الملح يمكن أن تسبب انتفاخ الوجه نظرًا لأن الجلد حول أعيننا رقيق جدًا ، كما أن الاستهلاك الزائد للملح يمكن أن يؤدي إلى التورم حول هذه المنطقة، ويجب ألا يزيد الاستهلاك اليومى عن 500 مجم من الصوديوم.

منتجات الألبان: نحصل على عدد من الفوائد الصحية من منتجات الألبان لكن وجودها بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ الجفون ، وأكياس تحت العين ، والرؤوس السوداء ، والبقع ، وحب الشباب والتجاعيد على جسر الأنف ، فهناك صلة بين ارتفاع استهلاك الحليب وحب الشباب، كما وجد أن كمية أكبر من الهرمونات في الحليب الخالي من الدسم تسبب ظهور حب الشباب على الوجه، ينصح مراقبو الوزن بشرب حوالي ثلاثة أكواب من الحليب منزوع الدسم يوميًا وحصة واحدة أو أكثر من الزبادي قليل الدسم أو الجبن قليل الدسم.

السكر: لا يضيف السكر سعرات حرارية للجسم فقط بل يؤثر أيضًا على ملمس البشرة، والتجاعيد على الجبهة ، وأكياس تحت العين ، وترقق الجلد ، وحب الشباب والندبات ، والبقع وأكثر من ذلك ، لون الجلد الشاحب هي بعض الآثار الجانبية لتناول السكر، يمكن أن يقلل استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر من هذه المشاكل الجلدية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) الحد الأقصى من السكريات المضافة التي يجب أن تتناولها في اليوم هي: الرجال: 150 سعرًا حراريًا في اليوم (37.5 جرامًا أو 9 ملاعق صغيرة) والنساء: 100 سعر حراري في اليوم (25 جرامًا أو 6 ملاعق صغيرة)

المنتجات الغنية بالجلوتين: يمكن للمنتجات الغذائية الغنية بالجلوتين أن تغير بشرة وجهك أيضًا قد تتسبب هذه المنتجات في ظهور حب الشباب على الذقن والجبهة والوجنتين وانتفاخ الوجه واحمرار الخدين هذه حالة تحدث غالبًا عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأطعمة الغنية بالجلوتين، من الأفضل تجنب تناول منتجات الجلوتين من الجيد اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض.