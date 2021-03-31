11 ألف مواطن يتقدمون بطلبات التصالح بمخالفات البنا فى إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة إبراهيم نصير رئيس المدينة، أنه يتواصل المركز التكنولوجى بالمدينة فى خدمة المواطنين فى استقبال ملفات المواطنين للتصالح العقارى فى جميع قرى ونجوع المدينة، وذلك فى آخر أيام مهلة مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء.

وقال المركز التكنولوجى بمدينة إسنا، إنه تم حتى الآن فى 9 قرى بمدينة إسنا، تلقى طلبات التصالح فى عدد 10700 ملف تصالح منهم 25 ملفا للأسر الأكثر احتياجا من الأحزاب، حيث بلغت قيمة التصالح بالملفات المختلفة إجمالي 27 مليونا و783 ألفا و470 جنيها، وجارٍ استقبال باق الملفات وحصرها.

وفى نفس السياق ناشدت محافظة الأقصر، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلبات للتصالح، بسرعة التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة، وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس الجارى.

وأكدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه طبقا للتوجيهات الواردة فإنه لن يتم مد المهلة مرة أخرى وأن نهاية شهر مارس الجاري هو آخر موعد للتصالح، كما تؤكد المحافظة أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).