وكيل "الصحة" يؤكد جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال مرضى كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن درجة الجاهزية والاستعداد للناحية العلاجية ومستشفيات العزل والحميات لاستقبال مرضى فيروس كورونا، فى وضع جيد، لافتا إلى أنه منذ بداية الجائحة ومصر تتعامل كدولة مؤسسات وتتعاون فيها كل الجهات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن فيروس كورونا مثله مثل أى مرض مستجد لا يعلم عنه المواطن شيئا، وله أعراض معينة، لافتا إلى أن هناك فرق الترصد تعمل بشكل ناجح، والعامل الأكبر في النجاح وانخفاض الإصابات، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أن الغالبية العظمى من مرضى كورونا تشتكى من الأعراض التنفسية، وهناك من يعاني على مستوى الجهاز الهضمى، ومؤخرا أثبت أنه يؤثر على أغشية العين ويظهر طفحا جلديا.