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وزير المالية ناعيًا «الجنزورى»: فقدنا مرجعًا اقتصاديًا ونموذجًا متفردًا فى تحمل المسئولية

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:45 م
وزير المالية ناعيًا «الجنزورى»: فقدنا مرجعًا اقتصاديًا ونموذجًا متفردًا فى تحمل المسئولية كمال الجنزورى
كتب: أحمد يعقوب

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نعى الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، الذى وافته المنية، اليوم، معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
 
أكد الوزير، أن مصر فقدت برحيل الدكتور كمال الجنزورى، رجل دولة من طراز فريد، سيذكر التاريخ بأحرف من نور، إخلاصه ووفاءه وعطاءه لمصر، ودوره المتعاظم فى مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، خاصة خلال قيادته دفة الحكومة، لفترتين دقيقتين، موضحًا أن الفقيد الراحل كان مرجعًا اقتصاديًا، ونموذجًا متفردًا فى تحمل المسئولية الوطنية، ولم يبخل بعلمه وعمله الدؤوب، وتفانى فى تقديم خبراته الكبيرة من أجل خدمة الوطن، لا سيما فى الشأن الاقتصادى.

محمد معيط

وزير المالية

كمال الجنزورى

رئيس الوزراء الأسبق

وفاه

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