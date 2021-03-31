أخبار مصر.. وفاة كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق عن عمر يناهز 88 عاما

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق عن عمر يناهز 88 عاما



توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.





كانت آخر تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.





الرئيس السيسى ناعيا الجنزورى: كان بارا بمصر وفيا لترابها وأهلها وصاحب يد بيضاء



نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".

وأضاف الرئيس: "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".





الحكومة تعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح فى المحافظات المتبقية



خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، آخر المستجدات الخاصة بمنظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"، مشيراً إلى أن ما تم حصره وتسجيله فى إطار هذه المنظومة وصل إلى 5.6 مليون حائز بإجمالى مساحة 7.2 مليون فدان بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 98% على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة الخاصة "كارت الفلاح"، منوها فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة لميكنة الجمعيات والإدارات الزراعية على مستوى المحافظات، وما تضمنته من أعمال تتعلق بإتاحة أجهزة التابلت، وماكينات نقاط البيع، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلى والاسكانر، والطابعات، وذلك لنحو 5701 جمعية، و309 إدارات زراعية على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما تم عقده من برامج ودورات تدريبية لمسئولى الجمعيات والإدارات الزراعية، حيث وصل عدد المتدربين إلى نحو 8100 متدرب، وذلك على أعمال الحصر الزراعى الموسمى، وإدخال البيانات والتعامل على "كارت الفلاح"، إلى جانب التعامل مع حالات التعديات على الأراضى الزراعية.

التعليم تحذر أولياء الأمور من روابط مزيفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية



كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما يتم تداوله من رابطاً تابعاً لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.

وتتمثل قنوات الاتصال الرسمية التي خصصتها الوزارة للتواصل مع أولياء الأمور في الآتي: (هاتف ديوان عام الوزارة على رقم 27946145 - فاكس ديوان عام الوزارة رقم 27963734 -

- البريد الالكتروني c.service@moe.gov.eg - الموقع الإلكتروني: http://tawasol.emis.gov.eg - الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe - الواتس آب على رقم 01207000082- بوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم الشكوى بعد تسجيل البيانات عبر بوابة الشكاوى http://www.shakwa.eg - أو تقديم المقترحات أو الطلبات باليد في مقر الوزارة).