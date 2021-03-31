وزير المالية: إحالة مشروع قانون زيادة الرواتب لمجلس النواب والتطبيق بداية يوليو

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على زيادة المرتبات والمعاشات، ووافق على إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لتطبيقه بداية من أول يوليو 2021.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم الموافقة على علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مثل المعلمين والأطباء تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي بحد ادنى 75 جنيه شهريا، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 7 % بحد ادنى 175 جنيه.

وتابع وزير المالية: تم الموافقة على الحافز الإضافي للمخاطبين او غير المخاطبين بواقع 175 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021،، و225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام ، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الممتازة.