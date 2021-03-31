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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأردنى لبحث آخر تطورات ملف سد النهضة

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:16 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأردنى لبحث آخر تطورات ملف سد النهضة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وذلك فى إطار حرص الجانبين على دورية التشاور والتنسيق المُستمر بينهما.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما للمستوى المُتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وعمّان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقيّن.

 

وأوضح حافظ، أن الاتصال تطرق إلى التحضيرات الجارية فى إطار عقد القمة المُرتقبة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما تم تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث اتفق الوزيران على ضرورة البناء على مُخرجات الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقِد في باريس يوم 11 مارس الجاري بمُشاركة كلٍ من مصر والأردن، وفرنسا وألمانيا، من أجل إيجاد مناخٍ مواتٍ لإطلاق عملية تفاوضية مُباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

 

هذا، وتناول الوزيران أيضًا التطورات على صعيد المشهد الليبي فضلاً عن الأوضاع في سوريا، كما بحثا آخر مستجدات ملف سد النهضة.


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