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وزيرة التجارة تنعي الدكتور كمال الجنزوري: يمثل أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:31 م
وزيرة التجارة تنعي الدكتور كمال الجنزوري: يمثل أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث كمال الجنزوري
كتب إسلام سعيد

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تنعي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المغفور له باذن الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
وقالت الوزيرة إن الراحل يعد أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث قدم اسهامات جليلة للدولة المصرية في كافة المناصب التي تقلدها طوال حياته، كما أن له العديد من المواقف الوطنية والتي انعكست في عطائه اللا محدود لخدمة وطننا الغالى مصر....رحم الله الفقيد.
 
                                                                                     

كمال الجنزوري

وزارة الصناعة

وزارة التجارة

وفاة كمال الجنزوري

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