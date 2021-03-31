وزيرة البيئة: إلزم الشركات بالتخلص من مخلفاتها بشكل آمن

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم تنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات وبدأت فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها، بالإضافة إلى التركيز على البلاستيك وإعادة تدويره مرة أخرى، موضحة أن الوزارة تدعو من خلال الميثاق الذى أعدته كافة الشركات العاملة فى البلاستيك بالاشتراك فى الميثاق وتمكين الشباب خلال الفترة المقبلة لإتاحة فرص عمل فى المخلفات.

جدير بالذكر أن القانون عرف "المخلفات الصناعية" بالمخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.

وجاء تنظيم كافة ما يتعلق بالمخلفات الصناعية فى 6 مواد رئيسية، حيث جاءت المادة (47) لتمنح المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأحالت المادة القانونية للائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.