اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة"

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:47 م
منظمة الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة" منظمة الصحة العالمية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وكان تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، قد كشف أن فيروس كورونا من المحتمل أن يكون انتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان مجهول، كما خلص علماء منظمة الصحة العالمية أيضًا، إلى أنه من غير المحتمل تسرب الفيروس من مختبر في ووهان، وفقًا لتقرير لصحيفة الاندبندنت.

وأشارت الدراسة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر فى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة فى أواخر عام 2019، كما زُعم أن العلماء فى معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) كانوا يجربون فيروسًا مشابهًا وراثيًا لفيروس كورونا قبل أن يتم تسريبه إلى المجتمع.

ويستند التقرير، الذى لم يُنشر علنًا بعد، إلى حد كبير إلى زيارة قام بها فريق من خبراء وعلماء منظمة الصحة العالمية الدوليين إلى ووهان من منتصف يناير إلى منتصف فبراير.


الصحة العالمية

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

لقاحات فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة