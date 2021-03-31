مكافأة مالية لكل طالب بجامعة سوهاج يمحو أمية مواطن وخصم 50% على المصاريف

سوهاج محمود مقبول

خصصت جامعة سوهاج، مكافأة مالية لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

وانتهي طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج من محو أمية 272 شخصا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتبني تنفيذ برامج محو الأمية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالقضاء نهائياً على الأمية بمصر، مؤكداً أن المشاركة في مشروع محو الأمية يعد واجبا وطنيا وأساس للنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن الجامعة لها دورا رائدا في هذا المجال، حيث أنها لا تألوا جهداً في مساعدة أجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي، موضحاً دور كلية التربية الهام في دعم وتشجيع طلابها للمشاركة في هذا المشروع الخدمي الوطني، إلى جانب تنظيمها للعديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات التوعوية لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور خالد عمران عميد الكلية، أن إدارة الجامعة خصصت مكافأة مالية لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب التمتع بخصم 50 % من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية، مضيفاً أن الجامعة حددت محو أمية 4 أفراد كشرط أساسي لتخرج طلاب التربية، مشيراً إلى أنه على مدار 3 أشهر نجح 73 طالبا وطالبة بالفرقة النهائية في محو أمية 272 مواطنا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مقدماً خالص شكره واعتزازه لطلاب الكلية علي دورهم الفعال والايجابي للقضاء على الأمية.