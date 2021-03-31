من ناحية أخرى، لقى اثنان من أفراد الجيش مصرعهما وأصيب اثنان آخران اثر انفجار سيارتهم بعد مرورها على قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى باقليم ساري بول.

ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الحادثين .