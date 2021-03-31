مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر

كتب محمود عبد الغنى

أقلعت اليوم طائرة مصر للطيران رحلة خاصة، من مبنى الركاب رقم 2، والمتجهة إلى باريس، وعلى متنها منتخب جزر القمر بعد مواجهة نظيره المنتخب المصرى باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ6 والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكدت مصر للطيران فى بيان لها، أنها نقلت منتخب جزر القمر بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo التى تتسع 140 راكبا وتتمتع بأعلى درجات الراحة والرفاهية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لسفر البعثة.

وكان قد حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أول أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.