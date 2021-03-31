اليوم السابع
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مصرع طفلين فى حريق منزل بالشرقية

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:41 ص
مصرع طفلين فى حريق منزل بالشرقية حريق منزل - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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لقى طفلان مصرعيهما فى حريق شب بمنزلهما، بمركز ههيا بالشرقية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ونقل الجثتان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل منزل ووجود ضحايا .

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء بإشراف العميد محمد عدلى مدير الحماية المدنية ، وتبين نشوب الحريق فى منزل مشيد من الطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب والسدة .

وأسفر الحريق عن وفاة طفلتين عمرهما 13 '14 عاما، اختناقا إثر استنشاقهما دخان الحريق المنبعث من إخشاب السقف نتيجة احتراقها ، وتم إخراج اثنين آخرين بواسطة رجال الحماية المدنية.


وفاة طفلين بحريق

حريق منزل بمركز ههيا

قوات الحماية المدنية بالشرقية

مدير امن الشرقية

احتراق منزل من الطوب الابيض

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