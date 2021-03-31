مصرع شخص وإصابة اثتين آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم سياراتين بالإسماعيلية بطريق وصلة أبو سلطان من طرق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين الجديدة.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتصادم سياراتين، بطريق وصلة أبو سلطان من طرق السويس، أسفر عن مصرع "يوسف عبد العزيز" من فاقوس بمحافظة الشرقية، 33 عامًا، وإصابة كلًا من "وائل عوض يوسف" من قرية أبو سلطان، التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية 42 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعى 4 سم بفروة الرأس وكدمات وسحجات، و"رضا كامل محمد"، مقيم أبو سلطان، 50 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج جرج قطعى 10 سم بالفخد الأيسر.