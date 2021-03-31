مصرع سيدة أثر سقوطها من أعلى برج سكنى فى بورسعيد

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول سيدة تبلغ من العمر 38 سنة بادعاء سقوطها من مرتفع الدور السابع أحد الأبراج السكنية فى حى العرب.

ووصلت المذكورة جثة هامدة عن طريق سيارة الإسعاف، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الواقعة ولحين التصريح بالدفن.