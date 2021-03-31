اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 09:08 م
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مصرع سيدة أثر سقوطها من أعلى برج سكنى فى بورسعيد

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:55 م
مصرع سيدة أثر سقوطها من أعلى برج سكنى فى بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت سيدة فى العقد الرابع من عمرها، مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، أثر سقوطها من أعلى أحد الأبراج السكنية بحى العرب في محافظة بورسعيد. 

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول سيدة تبلغ من العمر 38 سنة بادعاء سقوطها من مرتفع الدور السابع أحد الأبراج السكنية فى حى العرب. 
 
ووصلت المذكورة جثة هامدة عن طريق سيارة الإسعاف، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الواقعة ولحين التصريح بالدفن.
 

 


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حي العرب

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