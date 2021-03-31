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مصادر بأسرة الجنزورى: صلاة الجنازة على كمال الجنزورى بمسجد المشير بالتجمع

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:51 م
مصادر بأسرة الجنزورى: صلاة الجنازة على كمال الجنزورى بمسجد المشير بالتجمع الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الأسبق
كتب خالد كامل

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تقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، عصر اليوم، الأربعاء، بمسجد المشير بالتجمع ، وفقا لما قالته مصادر مقربة بأسرة "الجنزوري" لـ"اليوم السابع".
 
وتوفى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، صباح اليوم، الأربعاء 31 مارس 2021 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.
 
ولد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق،  في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية؛ وشغل العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط، ثم نائبًا لرئيس الوزراء. 
 
وتولي الدكتور الجنزوري، رئاسة الوزراء لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 اكتوبر 1999.
 
وعقب أحداث ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر 2011 واستمر فيها حتى يونيو 2012.

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كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

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