اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 12:51 م
خالد صلاح
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رحيل الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق.. شارك بالعزاء

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:35 ص
رحيل الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق.. شارك بالعزاء الدكتور كمال الجنزورى

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توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.
 
ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.
 
وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.. شارك بالعزاء.
 

وفاة الدكتور كمال الجنزورى

رئيس وزراء مصر الأسبق

جنازة كمال الجنزورى

وفاة الجنزورى

وفاة كمال الجنزورى

كمال الجنزورى

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