اليوم السابع
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مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومين بجنوب سيناء

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:29 م
مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومين بجنوب سيناء التطعيم ضد شلل الأطفال - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في بيان له منذ قليل، عن مد العمل بالجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بالفرق الثابتة داخل جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعه الثامنة مساءً.

وقام الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة اليوم، بالمرور على أعمال الحملة بمدينة نويبع وقد أشاد بالمجهود المبذول من الفرق الطبية في تحقيق مستهدف تطعيم الحملة بالمدينة وتقدم بالشكر لجميع العاملين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء القيام بعملهم.

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صحة جنوب سيناء

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