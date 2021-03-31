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مدير صندوق النقد: الجنزورى دون خبرته ومسيرته في كتابيه اللذين صدرا منذ سنوات

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:30 م
مدير صندوق النقد: الجنزورى دون خبرته ومسيرته في كتابيه اللذين صدرا منذ سنوات كمال الجنزورى
كتب عبد الحليم سالم

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أعرب الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى عن خالص عزائه في وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق. 
 
وقال محيى الدين اليوم " تواصلت معه هاتفياً وكذلك أثناء مرضه خلال إحدى مرات علاجه بالمستشفي، وكان كعادته ودوداً مجاملاً ومتابعاً لمستجدات الاقتصاد والعمل السياسي".
 
أضاف أنه وفي لقاء يوم الأحد الماضي مع مجموعة من كبار المسئولين المصريين المشاركين في دورة تدريبية بواشنطن، كانت سيرة عمله حاضرة في النقاش حيث أشرت إلى قدراته التنظيمية للعمل وإحيائه لعمل المجموعات الوزارية، أثناء توليه مسئولية رئاسة مجلس الوزراء في منتصف التسعينيات، في إطار فعال من التنسيق والمتابعة. 
 
دون الدكتور الجنزوري خبرته ومسيرته في  كتابيه اللذين صدرا منذ سنوات، الأول عن مذكراته والثاني عن مصر والتنمية وفيهما رصد مهم لتطورات الإدارة الاقتصادية في بلادنا. 
 
رحم الله الدكتور كمال الجنزوري وغفر له وخالص العزاء لأسرته الكريمة.

محمود محيى الدين

كمال الجنزورى

وفاة الجنزورى

صندوق النقد

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