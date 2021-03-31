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البابا تواضروس ناعيا كمال الجنزورى: لم يبخل على الوطن بأى جهد وكان مخلصا

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:12 م
البابا تواضروس ناعيا كمال الجنزورى: لم يبخل على الوطن بأى جهد وكان مخلصا الدكتور كمال الجنزورى والبابا تواضروس
كتب أسامة عبد الحميد

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نعى الدكتور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "تنعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، فقيد الوطن الكبير الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وفته المنية اليوم وبعد حياة حافلة بالعطاء للوطن الغالى، في عدة مجالات، لم يبخل خلالها على الوطن بأى جهد، بل تحمل المسؤولية حين وضعت على عاتقه في أوقات دقيقة من عمر البلاد وكان على قدرها، ثابتاً، مخلصا، مثالا للشرف والنزاهة وطهارة اليد.

وأكمل البيان: "ونذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة والتي تجلت في مواقف كثيرة، أظهرت معدنه الأصيل ومحبته الخالصة، رحم الله القدير الفقيد الغالى، ونصلى أن يمنح أسرته وكل محبيه وعارفى فضله صبرا وعزاء".

وكان الدكتور كمال الجنزورى قد توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صراع مع المرض.
 

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كمال الجنزورى

الدكتور كمال الجنزورى

وفاه كمال الجنزورى

البابا تواضروس

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