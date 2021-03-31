اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: افتتاح سوق العصر الجديد بحى العرب يقضى على الأسواق العشوائية

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:58 م
محافظ بورسعيد: افتتاح سوق العصر الجديد بحى العرب يقضى على الأسواق العشوائية اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن سوق العصر الجديد 1، 2، بحى العرب يعد إضافة جديدة لمنظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح السوق بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل السوق. 

وقال المحافظ، إن إنشاء السوق يأتى فى اطار خطة المحافظة لازالة جميع الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ويعد سوق العصر الجديد بداية لتطوير شامل للمنطقة وإعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضارى القريب منها بإنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذى يضم أسواقا للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الأسماك علاوة على بدء التشغيل التجريبى لسوق بورفؤاد الحضارى الجديد، وهناك أعمال إنشائية جارية لتطوير الأسواق العشوائية فى باقى الأحياء.


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