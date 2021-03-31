محافظ المنوفية: تحرير 153 محضرا تموينيا وحملات على محال السلع الغذائية

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإنه تم شن حملة تموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و101 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات أخرى.

وأضاف الجمال، أنه من أبرز القضايا التموينية تحرير محضرين جنح بركة السبع ضد أصحاب محال أعلاف وأدوية بيطرية لحيازتهم وعرضهم للبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية والتحفظ على 13 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضرين ضد العاملين بهايبر بناحية قويسنا لعدم حملهم شهادات صحية وتم سحب 11 عينة غذائية وإرسالها للمعامل بوزارة التموين للوقوف على مدى صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية فى شن حملاتها المكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين.

كما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، وذلك بالتنسيق بين كافة الوحدات المحلية و مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات المعنية للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من إنضباط الأسعار ومطابقة السلع المعروضة للإشتراطات الصحية، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، أفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم عقد إجتماع لرؤساء مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة، وتم التأكيد على تكثيف الرقابة على جميع الأسواق العامة ومتداولى الأغذية بها وكذا أماكن بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المختلفة وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل الفحص للتأكد من صلاحيتها.

وخلال الاجتماع تم التشديد على تكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم المجمدة، ومصانع ومحلات بيع المثلجات والعصائر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وكذا المرور على المخابز والنوادى والمطاعم والكافتيريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من صحة التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملين بها مع ضرورة أخذ العينات اللازمة لإرسالها للفحص والتأكد من صلاحية المنتج .

كما أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية وجميع الإدارت الطبية بنطاق المحافظة طوال شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك وتخصيص تليفون رقم 2176089 لتلقى واستقبال شكاوى للمواطنين خلال الشهر الكريم والعمل على حلها فوراً.