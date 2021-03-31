محافظ الشرقية يُعلن رصف وتطوير شوارع منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أعمال رصف وتطوير شوارع (سيد مرعي - سعد زغلول - وجيه أباظة – جمال عبد الناصر) بمركز ومدينة منيا القمح بطول 6.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وشدد المحافظ فى بيان على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة فى التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارعي سيد مرعي وسعد زغلول بطول 6 كم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 2.5 كم، وجارى استكمال أعمال الرصف بباقي المسافة، وكذلك تنفيذ أعمال رصف شارع وجيه أباظة بطول 350 متر مزدوج وشارع جمال عبد الناصر بطول 150 متر مزدوج، وذلك لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لإعادة الطابع الحضاري لمدينة منيا القمح.

وأضاف مدير مديرية الطرق، أن أعمال الرصف والتطوير شملت نقل أعمدة الإنارة و4 محولات كهرباء وعمل النيوجيرسي على جانب السكك الحديدية وتغيير مواسير المياه الإسبستوس بأخرى بلاستيكية ومد خط الغاز الطبيعي أسفل السكك الحديدية ناحية مزلقان الاكيابى، واستكمال الوصلات المنزلية، كما تم تغيير كابلات النحاس لشبكات التليفونات إلى كابلات فايبر، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتفعيل منظومة التحول الرقمى.

كما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية فضلاً عن مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور وأسفرت الحملة عن التحفظ على 5 تكاتك مخالفة لخطوط السير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شوارع القومية ، أحمد إسماعيل، وشارع استاد الشرقية، وخلف الاستاد، وشارع الفتح وتم رفع الكتل الخرسانية أمام المحال التجارية ومنازل المواطنين التى تتسبب في إعاقة حركة السيارات وعبور المواطنين وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بميدان التحرير وميدان عرابى وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع فاروق وامام مدارس الفاروق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث شملت الحملة رفع كافة الإشغالات من امام كوبري الري الجديد وعند موقف صفط زريق وبشارع مصر والسودان لفتح الطريق أمام الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وكذلك التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الازالات بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة علي مساحة 175متر وتمت الإزالة حتي سطح الأرض و تسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة بناء مخالف بشارع سعد زغلول وشارع عبد المنعم رياض وتم إزالة الإشغالات بالمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أناب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لعقد اللقاء الإسبوعى ببعض المواطنين وذوى الإحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة ،للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف إلى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.

جاء ذلك بحضور ممثلين من مديريات القوى العاملة والتضامن الإجتماعى بالمحافظة ورئيس كلاً من مركزى فاقوس و أبوحماد ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وبحضور 12 مواطناً لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها حيث استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والإستجابة لها والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (10) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة حيث تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة.. كلف السكرتير العام المساعد ممثل مديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

وخلال اللقاء تقدمت إحدى المواطنات بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها وبأسرتها ليوجه السكرتير العام المساعد مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حاله المواطنة وتوفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل، وجه السكرتير العام المساعد رئيس مركز ومدينة فاقوس بمساعدة مواطن من الأسر الأولى بالرعاية لتنفيذ القرار الصادر له لترميم منزلة وتوفير ما يلزم من مواد بناء ،بالإضافة إلى توجيه رئيس مركز ومدينة أبو حماد لمساعدة مواطنة فى إحلال وتجديد منزلها الذى تضرر من السيول.

وأكد محافظ الشرقية على وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التى تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتاً إلى أن الدولة تجرى حالياً العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030 مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى القطاعات الخدمية بفحص هذه الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد لقاءات دورية بالمواطنين بالمراكز والأحياء.