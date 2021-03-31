محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تخصيص 12.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى

الشرقية - إيمان مهنى

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ 95 مشروعا بقطاع الصرف الصحى داخل مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و565 مليون جنيه، والتى تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات.

وأضاف محافظ الشرقية أن ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وأوضح أنه وجه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.