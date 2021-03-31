اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يقرر إخلاء عقار أبو حماد المائل.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:58 م
محافظ الشرقية يقرر إخلاء عقار أبو حماد المائل.. صور العقار المائل بشارع التحرير بأبو حماد
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إخلاء إحدى العمارات السكنية الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير بمدينة أبو حماد، والمكونة من 5 طوابق، وذلك نتيجة حدوث ميل ظاهرى بها للحفاظ على أرواح قاطنيها والمارة.

وكان الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد أنه أثناء مروره وبرفقته العاملين بإدارة المتابعة الميدانية بالمركز، تلاحظ لهم وجود ميل ظاهرى بالعمارة المذكورة، مما يشكل خطرا داهما على قاطنيها، وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنها ملك مواطن يقطن بها هو وأسرته ولديه سكن بديل .

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت فى تقريرها باستصدار قرار إزالة للعقار حتى سطح الأرض، وإصدار قرار إخلاء للسكان، وكذلك إحضار المواطن مالك العقار وأخذ إقرار عليه بمعرفة مركز شرطة أبو حماد بالإخلاء الفورى للعقار.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبو حماد، إلى أنه تم إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لفصل المرافق فورا عن العقار، وتم تشميعه كاملا بالشمع الأحمر، وعمل كردون أمنى حوله بمعرفة مركز الشرطة.

العقار المائل بمدينة ابو حماد
العقار المائل بمدينة ابو حماد

 

حدوث الميل بالعقار بمدينة أبو حماد
حدوث الميل بالعقار بمدينة أبو حماد

 

قوات الشرطة أمام العقار لاخلاء سكانه
قوات الشرطة أمام العقار لإخلاء السكان

 


عقار ابوحماد المائل

عقار مائل

عقارات الآيلة للسقوط

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن يخلى عقارين مائلين بمنطقة أطلس فى حلوان.. فيديو

الجمعة، 12 مارس 2021 05:52 ص

حى أول طنطا يزيل عقارا مائلا من 8 طوابق لخطورته على الأرواح.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 10:01 م

نقل أهالى العقار المائل بالإسكندرية اليوم لمدينة بشاير الخير بعد استجابة الرئيس

السبت، 20 فبراير 2021 09:00 ص

شاهد فرحة عارمة على أهالى العقار المائل بعد استجابة الرئيس لنقلهم لبشائر الخير

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:37 م

محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بتوفير وحدات سكنية لسكان العقار المائل بكوم الشقافة

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة