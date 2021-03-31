محافظ الشرقية يقرر إخلاء عقار أبو حماد المائل.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إخلاء إحدى العمارات السكنية الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير بمدينة أبو حماد، والمكونة من 5 طوابق، وذلك نتيجة حدوث ميل ظاهرى بها للحفاظ على أرواح قاطنيها والمارة.

وكان الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد أنه أثناء مروره وبرفقته العاملين بإدارة المتابعة الميدانية بالمركز، تلاحظ لهم وجود ميل ظاهرى بالعمارة المذكورة، مما يشكل خطرا داهما على قاطنيها، وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنها ملك مواطن يقطن بها هو وأسرته ولديه سكن بديل .

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت فى تقريرها باستصدار قرار إزالة للعقار حتى سطح الأرض، وإصدار قرار إخلاء للسكان، وكذلك إحضار المواطن مالك العقار وأخذ إقرار عليه بمعرفة مركز شرطة أبو حماد بالإخلاء الفورى للعقار.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبو حماد، إلى أنه تم إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لفصل المرافق فورا عن العقار، وتم تشميعه كاملا بالشمع الأحمر، وعمل كردون أمنى حوله بمعرفة مركز الشرطة.



العقار المائل بمدينة ابو حماد



حدوث الميل بالعقار بمدينة أبو حماد