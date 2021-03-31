محافظ الشرقية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 8 مدن بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المخططات التفصيلية للمراكز والمدن تهدف إلى تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

جاء ذلك خلال اعتماده المخطط التفصيلى لمدينتى الزقازيق وديرب نجم، وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد لتلك المدن.

أوضح محافظ الشرقية فى بيان له، أن المخطط الذى تم إعتماده جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسة والفرعية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم مراعاة التنمية الإقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقى المدن والإلتزام بالقانون وتنفيذه ، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جهتها أوضحت المهندسة سالى حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ، أنه تم الإنتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الزقازيق بمساحة 4227.3 فدان بعد أن ظلت المدينة لسنوات طويلة تعانى من العشوائية فى البناء والتخطيط ، وإختراق الشوارع لقطع الأراضي ، وكذلك الإنتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة ديرب نجم بمساحة 871.4 فدان والتى تعد رابع أكبر مدينة على مستوى المحافظة ، من حيث الكثافة السكانية والمستوى الإجتماعى وإزدهار التجارة بما ينعكس على ارتفاع سعر الأرض السوقى بها ، لذا كان من الضرورى تنظيم العمران وتوطين الخدمات بها وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة .

أضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، أنه تم الإنتهاء من 8 مخططات تفصيلية لمدن " أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس والإبراهيمية والزقازيق وديرب نجم " من ضمن 11 مدينة، وجارى إعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلية للمدن المتبقية لتحقيق الإستفادة من الحيز العمرانى المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أشارت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية جاءت بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية ، وبالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية والإنشائية ، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها للمساهمة فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان .