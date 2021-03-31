ماكرون: وفيات كورونا فى فرنسا تقترب من 100 ألف

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء إن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا، وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء أن إجمالى الوفيات وصل إلى 95337 منذ طهور الوباء في البلاد.

يذكرأن، بدأ مجلس الدفاع الفرنسى، لقاءً جديدا برئاسة إيمانويل ماكرون، لدراسة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة فيما تواجه البلاد موجة وباء ثالثة من فيروس كورونا، ويأتى هذا الاجتماع الـ55 منذ بدء الأزمة الصحية، وسط ارتفاع المخاوف لدى فئة من الفرنسيين من توجه الحكومة نحو فرض حجر صحى تام مماثل للذى فرض العام الماضى خلال الموجة الأولى بين مارس ومايو 2020 وفى ظل الضغوطات المتواصلة على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات التى باتت غير قادرة على استيعاب عدد المصابين المتواصل فى الارتفاع يوميا.