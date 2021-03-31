اليوم السابع
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ماكرون: وفيات كورونا فى فرنسا تقترب من 100 ألف

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:17 م
ماكرون: وفيات كورونا فى فرنسا تقترب من 100 ألف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء إن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا، وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء أن إجمالى الوفيات وصل إلى 95337 منذ طهور الوباء في البلاد.

يذكرأن، بدأ مجلس الدفاع الفرنسى، لقاءً جديدا برئاسة إيمانويل ماكرون، لدراسة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة فيما تواجه البلاد موجة وباء ثالثة من فيروس كورونا، ويأتى هذا الاجتماع الـ55 منذ بدء الأزمة الصحية، وسط ارتفاع المخاوف لدى فئة من الفرنسيين من توجه الحكومة نحو فرض حجر صحى تام مماثل للذى فرض العام الماضى خلال الموجة الأولى بين مارس ومايو 2020 وفى ظل الضغوطات المتواصلة على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات التى باتت غير قادرة على استيعاب عدد المصابين المتواصل فى الارتفاع يوميا. 

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، دعا باتريك بوويه، رئيس مجلس الأطباء الفرنسيين الرئيس الفرنسى إلى "فرض حجر صحى صارم".

وكتب رئيس مجلس الأطباء الفرنسيين: "سيدى الرئيس فى انتظار تقديم اللقاح لأكبر قدر من الفرنسيين، يجب فرض حجر صحى صارم فى كل المناطق التى تعرف انتشارا كبيرا للوباء".

وأضاف: "الكثير من الذين يواجهون يوميا هذا الوباء فى المستشفيات يعتقدون بأننا فقدنا السيطرة عليه. وإذا استمرينا على هذه الوتيرة، فستزداد الضغوطات أكثر على وحدات العناية المركزة لا سيما فى منطقة "إيل دو فرانس" وسيكون من الصعب جدا أن نقدم علاجات ذات جودة للمرضى".

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

باريس

كورونا

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