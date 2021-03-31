لجنة لأوبك+ تخفض توقعات نمو الطلب العالمى على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لأوبك+ اطلعت عليه رويترز أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة أمس الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وقالت اللجنة في التقرير "رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة".

وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.

كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015-2019 في أغسطس، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.

وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات.