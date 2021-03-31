لإعادة تدويرهم لزيت الطعام.. جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول بمشروع "استدامة"

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الطلاب، تفاصيل فوز جامعة طنطا بالمركز الأول بمشروع "استدامة"، عن طريق إعادة تدوير زيت الطعام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن مشروع "ريادة الأعمال" تنظمه الأكاديمية العربية لعلوم النقل والتكنولوجيا لعمل منافسة بين الشباب لمن يخترع مشروعات أفضل، حيث تقدم للمشروع 1800 مشارك على مستوى الجامعات بـ 300 مشروع وتم تصفيتهم واختيار أفضل 15 مشروع وتم المنافسة بينهم في مدينة شرم الشيخ من 27 إلى 29 مارس.

وأشار إلى أنه شارك اثنين طلاب من كلية العلوم بالفرقة الرابعة قسم الكيمياء، وهما علا ومحمد، بمشروع "استدامة"، والقائم على إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل، لإنتاج الجلسرين عالى الجودة، بمعالجتها بالحافزات اليدوية المستخرجة من بقايا الطعام، بالإضافة إلى تدوير إطارات السيارات المستعملة لإنتاج الأسيتيل والمازوت والكربون الأسود، وفاز المشروع بالمركز الأول والجهة المنظمة دعمت المشروع بـ 100 ألف جنيه.