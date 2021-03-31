اليوم السابع
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قوافل طبية مجانية إلى وادى الشرفة بشرم الشيخ ضمن مبادرة " حياة كريمة "

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:33 ص
قوافل طبية مجانية إلى وادى الشرفة بشرم الشيخ ضمن مبادرة " حياة كريمة " قافلة طبية بوديان جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن قيام مديرية مديرية الصحة والسكان بالمحافظة"إدارة القوافل العلاجية " بقافلة طبية مجانية إلى واد الشرفة 1 ، 2 بمدينة شرم الشيخ خلال أيام 1 ، 2 ، 3 إبريل  2021.
 
وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم تخصصات " الباطنة والجراحة والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والإذن والأسنان ، كما توجد عيادة تنظيم الآسرة " .

وجدير بالذكر بأنه يوجد معمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانا، ويوجد أيضا صيدلية لصرف العلاج بالمجان .

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياه كريمة " وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا .

 

سيارات القوافل الطبية
سيارات القوافل الطبية

 

قوافل طبية بجنوب سيناء
قوافل طبية بجنوب سيناء

 


حياة كريمة

قوافل طبية

قوافل طبية بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

وكيل صحة جنوب سيناء

قافله طبية بوادى الشرفه

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