قوافل طبية مجانية إلى وادى الشرفة بشرم الشيخ ضمن مبادرة " حياة كريمة "

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن قيام مديرية مديرية الصحة والسكان بالمحافظة"إدارة القوافل العلاجية " بقافلة طبية مجانية إلى واد الشرفة 1 ، 2 بمدينة شرم الشيخ خلال أيام 1 ، 2 ، 3 إبريل 2021.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم تخصصات " الباطنة والجراحة والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والإذن والأسنان ، كما توجد عيادة تنظيم الآسرة " .

وجدير بالذكر بأنه يوجد معمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانا، ويوجد أيضا صيدلية لصرف العلاج بالمجان .

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياه كريمة " وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا .



سيارات القوافل الطبية