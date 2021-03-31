قناة السويس تكرم غدا فى احتفالية كبرى المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة

الإسماعيلية – السيد فلاح

يقيم الفريق ‏أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية فى العاشرة من صباح غدًا الخميس، لتكريم العمال والقباطنة الذين شاركوا فى عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم القناة، وذلك بالصالة المغطى لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‏‏ونجحت جهود هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة أول أمس، وتم قطرها إلى بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وبدأت قناة السويس اليوم الأربعاء، التحقيقات مع السفينة إيفرجيفين التى تم تعويمها فى قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بمياه القناة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التى عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم.