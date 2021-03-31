اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قناة السويس تكرم غدا فى احتفالية كبرى المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:30 م
قناة السويس تكرم غدا فى احتفالية كبرى المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة السفينية الجانحة بقناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقيم الفريق ‏أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية فى العاشرة من صباح غدًا الخميس، لتكريم العمال والقباطنة الذين شاركوا فى عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم القناة، وذلك بالصالة المغطى لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

‏‏ونجحت جهود هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة أول أمس، وتم قطرها إلى بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

 

وبدأت قناة السويس اليوم الأربعاء، التحقيقات مع السفينة إيفرجيفين التى تم تعويمها فى قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بمياه القناة.

 

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التى عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم.


السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هكذا احتفلت جوجل بتحرير سفينة "إيفر جيفين" من قناة السويس

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:45 ص

تقرير لا يفوتك.. ملحمة إعادة الملاحة بقناة السويس فى تقرير لإكسترا نيوز

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:00 ص

عبور جديد.. 15 صورة توضح مرور السفن بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:00 ص

تكريم المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال احتفالية bt100

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:42 ص

مصطفى الفقي: مصر دفعت ثمنا غاليا فى قناة السويس وزيارة الرئيس لها أسعدتنى

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:39 ص

مستشار هيئة قناة السويس: بدء التحقيقات بشأن سفينة "إيفرجيفين" اليوم

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:34 ص

رئيس هيئة قناة السويس: زيارة الرئيس رفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة