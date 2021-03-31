قطاع المعاهد الازهرية يصدر تعلیمات اعتماد وتسليم نتائج الامتحانات الشهرية

كتب لؤى على

اصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، تعلیمات اعتماد وتسليم نتائج الامتحانات الشهرية للعام الدراسي 2020 / 2021 م وذلك على النحو الآتى:



أولا : مراحل النقل:

1. النسخ الورقية : يتم اعتماد عدد نسختين من المعهد والإدارة التعليمية ( نسخة تبقى للمعهد ونسخة للإدارة التعليمة فقط ) خلال أشهر (مارس وأبريل ومايو ) ، وبعد انتهاء عملية الرصد للثلاثة أشهر يتم اعتماد نتيجة الدور الأول الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ) من ثلاث نسخ من المعهد والإدارة التعليمة والمنطقة ( نسخة تبقى للمعهد ونسخة تسلم للإدارة التعليمية ونسخة تسلم للمنطقة ) .



2. النسخ الإلكترونية :

أ- بالنسبة لأشهر (مارس وأبريل ومايو ) يتم تسليم نسخة إلكترونية للإدارة التعليمية ونسخة للمنطقة .

ب- بالنسبة لنتيجة الدور الأول تقوم الإدارة بتجميع ملفات المعاهد على نسخة واحدة وتسليمها للمنطقة التي تقوم بدورها بتجميع الإدارات التعليمية وتسليمها للإدارة المركزية للامتحانات .



ثانيا : الشهادتان الابتدائية والإعدادية :



1. النسخ الورقية : يتم اعتماد عدد ثلاث نسخ من المعهد والإدارة التعليمية ( نسخة تبقى في المعهد ونسخة تسلم للإدارة التعليمية ونسخة للكنترول العام ) على مدار الثلاثة أشهر ( مارس وابريل ومايو).

ما يتم تسليمه إلى كل من الكنترولین ( الابتدائية والاعدادية ) يقوم کل معهد بتسليم التالي :



شيتات الرصد الورقية أوراق الإجابة بعد تصحيحها وKey السري السلبسات محاضر التصحيح التخلفات والحضور والانصراف

كشوف الملاحظة وجميع متعلقات لجان الامتحان لكل شهادة شهريا إلى الكنترول بعد أسبوع من انتهاء الاختبارت الشهرية وتصحيحها وإعلان نتيجتها.