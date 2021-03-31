عميد معهد تدريب الموانئ لبرنامج المشهد: أزمة السفينة أديرت بعقول مصرية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ، إن حادث جنوح السفينة البنمية بقناة السويس فريد على مستوى العالم، وإدارة الأزمة تمت باستخدام العقول المصرية، وأزمة السفينة الجانحة أكدت أن قناة السويس ممر هام بلا منافس وكانت إدارة هادئة وهناك خطط واضحة وخطط بديلة، مشددًا على أن ما تم إعجاز يرى المختصين أنه لم يكن يتحقق بهذه المدة، وعلينا أن نفخر بما تم.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الدرس المستفاد أن قناة السويس ممر ملاحي هام لا منافس له، بدليل زيادة سفن الانتظار خلال الأزمة، وعدم اتخاذ مركب واحدة قرار تغيير طريقها؛ للثقة في قدرات مصر العقلية والبشرية والمعدات، والثقة في قناة السويس.

وتابع عميد معهد تدريب الموانئ، أنه لولا قناة السويس الجديدة لأصبح الوضع أشد صعوبة، منوهًا بأن القناة الجديدة قللت فترة مرور السفن، إلى جانب التحديث والتطوير للمعدات.